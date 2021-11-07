Доктор Мясников рассказал о смертельной ошибке при приеме обезболивающих

Доктор Мясников рассказал о смертельной ошибке при приеме обезболивающих
Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что люди часто совершают ошибки при приеме обезболивающих препаратов, что может обернуться летальным исходом.

По словам специалиста, люди часто принимают нестероидные противовоспалительные препараты бесконтрольно.

«А дальше начинаются проблемы, потому что спектр вредных воздействий таков, как, наверное, ни у одного препарата», — рассказал он в эфире канала «Россия 1».

Одним из таких последствий специалист назвал язву желудка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что некоторые люди с нарушениями иммунитета могут распространять коронавирус даже после двух прививок. Об этом заявил популярный российский врач и телеведущий Александр Мясников.

Александр Мясников врач обезбаливающие


 

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