Доктор Мясников рассказал о смертельной ошибке при приеме обезболивающих

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что люди часто совершают ошибки при приеме обезболивающих препаратов, что может обернуться летальным исходом.

По словам специалиста, люди часто принимают нестероидные противовоспалительные препараты бесконтрольно.

«А дальше начинаются проблемы, потому что спектр вредных воздействий таков, как, наверное, ни у одного препарата», — рассказал он в эфире канала «Россия 1».

Одним из таких последствий специалист назвал язву желудка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что некоторые люди с нарушениями иммунитета могут распространять коронавирус даже после двух прививок. Об этом заявил популярный российский врач и телеведущий Александр Мясников.