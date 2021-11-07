В Германии объяснили необходимость скорейшего запуска «Северного потока — 2»

В Германии объяснили необходимость скорейшего запуска &#171;Северного потока — 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что «Северный поток — 2» станет надежной основой для стабильного газоснабжения Германии.

«Для этого целесообразно в скором времени запустить «Северный поток — 2″, чтобы привести в норму цены на газ. Мы не можем безучастно наблюдать за ростом цен в преддверии холодной зимы», — сказал в интервью медиагруппе Funke.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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