На перекрестке Культуры и Луначарского не смогли разъехаться две легковушки

Утром 7 ноября в Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.
Дорожный инцидент случился на перекрёстке Культуры и Луначарского. По словам очевидцев, разъехаться не смогли две иномарки.
«Примерно в 7:30 утра на перекрёстке Культуры и Луначарского произошло столкновение Шкоды и Киа», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Один из участников ДТП ищет свидетелей. Подробности аварии устанавливаются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке проспекта Энтузиастов и Наставников произошло ДТП с разъяренным водителем. Мужчина попытался сбежать от сотрудников правоохранительных органов.