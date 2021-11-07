На перекрестке Культуры и Луначарского не смогли разъехаться две легковушки

Дорожный инцидент случился на перекрёстке Культуры и Луначарского. Фото: vk.com/spb_today

Дорожный инцидент случился на перекрёстке Культуры и Луначарского. Фото: vk.com/spb_today

Утром 7 ноября в Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился на перекрёстке Культуры и Луначарского. По словам очевидцев, разъехаться не смогли две иномарки.

«Примерно в 7:30 утра на перекрёстке Культуры и Луначарского произошло столкновение Шкоды и Киа», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Один из участников ДТП ищет свидетелей. Подробности аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке проспекта Энтузиастов и Наставников произошло ДТП с разъяренным водителем. Мужчина попытался сбежать от сотрудников правоохранительных органов.