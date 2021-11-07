На перекрестке Культуры и Луначарского не смогли разъехаться две легковушки

На перекрестке Культуры и Луначарского не смогли разъехаться две легковушки
Дорожный инцидент случился на перекрёстке Культуры и Луначарского. Фото: vk.com/spb_today

Утром 7 ноября в Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился на перекрёстке Культуры и Луначарского. По словам очевидцев, разъехаться не смогли две иномарки.

«Примерно в 7:30 утра на перекрёстке Культуры и Луначарского произошло столкновение Шкоды и Киа», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Один из участников ДТП ищет свидетелей. Подробности аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке проспекта Энтузиастов и Наставников произошло ДТП с разъяренным водителем. Мужчина попытался сбежать от сотрудников правоохранительных органов.

авария дтп калининский район


 

Новости партнеров
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
«Спутник Лайт» будет доступен только для двух категорий граждан
Кому можно привиться
Кому можно привиться "Спутником Лайт" и почему его переквалифицировали?
Врач-иммунолог назвал продукт, повышающий риск тромбоза в 20 раз
Врач-иммунолог назвал продукт, повышающий риск тромбоза в 20 раз
Как подготовиться к вакцинации: что нельзя есть и пить до и после прививки
Как подготовиться к вакцинации: что нельзя есть и пить до и после прививки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Краснопутиловской после ДТП пришлось деблокировать мужчину
«Зенит», кажется, нашел замену Азмуну
В Петербурге мошенники похитили более 5,5 млн рублей
В Ленобласти в понедельник ожидается сильный дождь со снегом
Петербурженка рассказала, как ее с мужем избили подростки за доброе дело
СКА проиграл ЦСКА: не обошлось без драки хоккеистов
В Петербурге объяснили нехватку талончиков на вакцинацию
На Полюстровском пятеро пожарных тушили легковушку