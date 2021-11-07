Эпидемиолог рассказал, когда проявится эффект от локдауна

Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов рассказал, когда проявится эффект от объявленных в России нерабочих днях.

«Пока трудно дать оценку по этому периоду. Нужно будет посмотреть, как будет на следующей неделе. Прежде всего, число госпитализаций, сам уровень заболеваемости. Пока оценку давать преждевременно, тем более в ряде регионов этот период продлен», — приводит его слова URA.RU.

Научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев уверен я в том, что локдаун принесет положительный эффект.

«…люди меньше контактировали друг с другом, и какой-то эффект должен быть. Насколько большой, будет ясно через неделю-две», — отметил он.

Напоминаем, что нерабочие дни в стране ввели с 30 октября по 7 ноября.

По последним данным, с начала пандемии в России выявлено 8 795 095 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 246 814 летальных исходов, выздоровели 7 561 978 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мурашко заверил, что в регионах решили проблему с нехваткой «Спутника Лайт».