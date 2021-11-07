На Октябрьской набережной «ГАЗель» потеряла колеса

На Октябрьской набережной «ГАЗель» потеряла колеса
Дорожный инцидент случился на Октябрьской набережной. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 7 ноября, в Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «ГАЗели».

Дорожный инцидент случился на Октябрьской набережной. По словам очевидцев, «ГАЗель» на ходу потеряла два задних колеса.

«Эпичная авария на Октябрьской набережной у ЖК Полис на Неве. У «ГАЗели» потерялись оба задних левых колеса на ходу. Одно перескочило разделительную и прыгнуло на встречу, в лоб легковушки. Разбитая морда, левое крыло. Второе колесо укатилось вперёд за перекресток», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчинском районе пострадал подросток при падении с самодельного транспортного средства. 14-летнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

авария дтп невский район


 

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