На Октябрьской набережной «ГАЗель» потеряла колеса

В воскресенье, 7 ноября, в Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «ГАЗели».

Дорожный инцидент случился на Октябрьской набережной. По словам очевидцев, «ГАЗель» на ходу потеряла два задних колеса.

«Эпичная авария на Октябрьской набережной у ЖК Полис на Неве. У «ГАЗели» потерялись оба задних левых колеса на ходу. Одно перескочило разделительную и прыгнуло на встречу, в лоб легковушки. Разбитая морда, левое крыло. Второе колесо укатилось вперёд за перекресток», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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