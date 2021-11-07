«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Уралом» в матче РПЛ

«Зенит» сыграл вничью с «Уралом» в гостевом матче 14-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч прошел на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге и закончился со счетом 0:0.

Бразильский футболист «Зенита» Клаудиньо получил прямую красную карточку за грубый фол и был удален на 51-й минуте матча. Дзюба впервые за месяц вышел в основном составе «Зенита», но его заменили во время перерыва.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице в РПЛ, имея в своем активе 30 очков.

Следующий матч состоится 19 ноября. «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 28 октября игра «Зенита» в «Юбилейном» завершилась завершилась его поражением со счетом 68:75 в пользу «Реала».