Напавшие на отца с ребенком в Новой Москве не признают вину в покушении на убийство

Напавшие на отца с ребенком в Новой Москве не признают вину в покушении на убийство
Полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Четверо задержанных за нападение на мужчину с ребенком в Новой Москве не отрицают участие в драке, но не признают вину в покушении на убийство. Об этом рассказал адвокат одного из мужчин Роман Масютенко.

«Обвиняемые признают свою вину в хулиганстве, они участвовали в драке. Но они не признают вину в «покушении на убийство», — приводит его словам РИА «Новости».

Напомним, в Сети появилось видео нападения четверых мужчин на отца с маленьким ребенком. Инцидент произошел в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. На помощь мужчине пришли очевидцы, а ребенок успел убежать. Возбуждено уголовное дело.

Изначально было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, однако позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком на более тяжкую статью – покушение на убийство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Центральном районе правоохранителям сообщили, что по адресу Загородный проспект 9-54 ножевое ранение у мужчины. По тому же адресу были задержаны трое подозреваемых.

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