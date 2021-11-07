Семак: «Зенит» не наиграл на победу с «Уралом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 14-го тура чемпионата России против «Урала».

«Сегодня игра у нас не получилось абсолютно. Мы продемонстрировали мало активности в первом тайме, даже контролируя мяч. Во втором тайме у нас были атаки, подходы, но на победу мы не наиграли», — приводит его слова пресс-служба петербургского клуба.