Семак: «Зенит» не наиграл на победу с «Уралом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 14-го тура чемпионата России против «Урала».
«Сегодня игра у нас не получилось абсолютно. Мы продемонстрировали мало активности в первом тайме, даже контролируя мяч. Во втором тайме у нас были атаки, подходы, но на победу мы не наиграли», — приводит его слова пресс-служба петербургского клуба.
«Зенит» сыграл вничью с «Уралом» в гостевом матче 14-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч прошел на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге и закончился со счетом 0:0.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице в РПЛ, имея в своем активе 30 очков.
Следующий матч состоится 19 ноября. «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом».
Ранее gazeta.spb.ru писала, что 28 октября игра «Зенита» в «Юбилейном» завершилась завершилась его поражением со счетом 68:75 в пользу «Реала».