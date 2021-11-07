Семак: «Зенит» не наиграл на победу с «Уралом»

Семак: «Зенит» не наиграл на победу с «Уралом»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: ФК "Зенит"

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 14-го тура чемпионата России против «Урала».

«Сегодня игра у нас не получилось абсолютно. Мы продемонстрировали мало активности в первом тайме, даже контролируя мяч. Во втором тайме у нас были атаки, подходы, но на победу мы не наиграли», — приводит его слова пресс-служба петербургского клуба.

«Зенит» сыграл вничью с «Уралом» в гостевом матче 14-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч прошел на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге и закончился со счетом 0:0.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице в РПЛ, имея в своем активе 30 очков.

Следующий матч состоится 19 ноября. «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 28 октября игра «Зенита» в «Юбилейном» завершилась завершилась его поражением со счетом 68:75 в пользу «Реала».

"Зенит" "Урал" сергей семак


 

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