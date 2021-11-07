На проспекте Славы сбили пешехода

По словам очевидцев, на проспекте Славы сбили пешехода. Фото: vk.com/spb_today

По словам очевидцев, на проспекте Славы сбили пешехода. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Петербурга пешеход попал под колеса легкового автомобиля.

Инцидент произошел вечером 6 ноября. По словам очевидцев, на проспекте Славы сбили пешехода. На место происшествия прибыли спасатели скорая.

«Круг пр. Славы в сторону Бухарестской улицы, кого-то сбили, скорая и пожарные на месте. Под машиной лежит человек», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчинском районе пострадал подросток при падении с самодельного транспортного средства. 14-летнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.