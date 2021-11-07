На проспекте Славы сбили пешехода

На проспекте Славы сбили пешехода
По словам очевидцев, на проспекте Славы сбили пешехода. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Петербурга пешеход попал под колеса легкового автомобиля.

Инцидент произошел вечером 6 ноября. По словам очевидцев, на проспекте Славы сбили пешехода. На место происшествия прибыли спасатели скорая.

«Круг пр. Славы в сторону Бухарестской улицы, кого-то сбили, скорая и пожарные на месте. Под машиной лежит человек», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчинском районе пострадал подросток при падении с самодельного транспортного средства. 14-летнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

авария дтп фрунзенский район


 

Новости партнеров
В Петербурге снесут гипермаркет
В Петербурге снесут гипермаркет "Карусель" для строительства отеля или бизнес-центра
Смольный продлит ковидные
Смольный продлит ковидные "каникулы" в Петербурге на неделю
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр "Буфф" теперь без QR-кода: главное в Петербурге 3 ноября
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На проспекте Славы сбили пешехода
Семак: «Зенит» не наиграл на победу с «Уралом»
Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
Пятерых участников драки в Домодедово доставили в отделение
Напавшие на отца с ребенком в Новой Москве не признают вину в покушении на ...
«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью с «Уралом» в матче РПЛ
На Октябрьской набережной «ГАЗель» потеряла колеса
Врач рассказала, кому грозит пугающий симптом ковида