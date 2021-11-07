COVID-19 может вызывать воспаление сердца у кошек и собак

COVID-19 может вызывать воспаление сердца у кошек и собак
Коронавирус может вызывать воспаление сердца у кошек и собак. Фото: pexels.com

Британские ученые провели исследование и пришли к выводу, что у некоторых кошек и собак может быть миокардит после заражения ковидом.

Ветеринарный кардиолог из Ветеринарного справочного центра Ральфа в Бакингемшире Лука Ферасин рассказал, что собаки и кошки находились депрессивном состоянии, были вялыми, у них пропал аппетит. Кроме того, у животных было либо затрудненное дыхание из-за скопления жидкости в легких и из-за болезни сердца, либо они теряли сознание из-за нарушения сердечного ритма, сообщает NBC News.

Он отметил, что около 12,5% переболевших питомцев живут с диагнозом миокардит (воспалительное заболевание сердца).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, какие животные подвержены заражению коронавирусной инфекцией. Коронавирусом могут заболеть не только кошки и собаки, но и дикие животные.

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