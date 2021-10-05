В Роспотребнадзоре рассказали, какие животные могут заразиться COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали, какие животные могут заразиться COVID-19
Гепарды могут заразиться коронавирусом. Фото: unsplash

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, какие животные подвержены заражению коронавирусной инфекцией.

Коронавирусом могут заболеть не только кошки и собаки, но и дикие животные, отметила специалист в беседе с «Известиями». По словам Пшеничной, коронавирусом могут заразиться и другие представители семейства псовых и кошачьих. Кроме того, ковид может распространиться на куньих.

Вирус могут подцепить гепарды, львы и норки, заявила эксперт. Представитель Роспотребнадзора отметила, что животные болеют коронавирусом в легкой форме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трихолог назвала причину выпадения волос после коронавируса. Выпадение волос является одним из осложнений, с которым сталкиваются переболевшие коронавирусом.

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