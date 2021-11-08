На Авиаконструкторов легковушка сбила женщину на «зебре»

Пострадавшая лежала на асфальте около 10 минут и не двигалась.

В Приморском районе вечером 7 ноября произошла жесткая авария, в результате которой сбили женщину. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент произошел на повороте с проспекта Авиаконструкторов на Шуваловский проспект. Там легковушка сбила пешехода, который переходил дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора.

В результате пострадавшая лежала на асфальте, не двигаясь, около 10 минут. Затем она попыталась встать. Ее посадили в машину, где она сидела до тех пор, пока не приехала скорая помощь.

О ее состоянии ничего не сообщается. Обстоятельства происшествия выясняются.

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