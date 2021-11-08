Серьезное ДТП с пострадавшими произошло в Кировском районе

Дорожный инцидент случился вечером 7 ноября на перекрёстке Краснопутиловской улицы с проспектом Народного Ополчения. Фото: vk.com/spb_today

Дорожный инцидент случился вечером 7 ноября на перекрёстке Краснопутиловской улицы с проспектом Народного Ополчения. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Петербурга произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Дорожный инцидент случился вечером 7 ноября на перекрёстке Краснопутиловской улицы с проспектом Народного Ополчения.

По словам очевидцев, лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Девушку вместе с двумя детьми увезли на скорой.

«Девушку из Рено, в которую влетел автомобиль, увезли на скорой вместе с 2 детьми. Девушка не могла самостоятельно выйти, мальчик лет 6 жаловался на боль в животе, второй мальчик разбил нос сильно. Была еще собака», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Водителя автомобиля, который вылетел на встречную полосу движения, вытаскивали из авто и погрузили в машину реанимации. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Полюстровском пятеро пожарных тушили легковушку. В результате инцидента никто не пострадал.