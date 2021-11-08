Ночью на Заречной улице сгорел частный дом

Ночью на Заречной улице сгорел частный дом
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 8 ноября в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 01:38. На улице Заречная, д.1, полностью сгорел дощатый крытый металлом размером 3х5 метров частный дом.

Справиться с огнем удалось в 02:53. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из горящего дома на Заставской эвакуировали 35 человек. В ликвидации пожара участвовали пять единиц техники и 19 человек личного состава.

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