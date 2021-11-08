Петербург встал в 6-балльные пробки в понедельник утром

Петербург встал в 6-балльные пробки в понедельник утром
Дорожная ситуация в Петербурге. Фото: "Яндекс пробки"

Сегодня в Северной столице собрались шестибалльные пробки. Горожане едут на работу.

Согласно данным «Яндекс.Пробки», в понедельник, 8 ноября, к 8:30 ситуация на дорогах города оценивается в 6 баллов. Однако к 9:00 заторы спадут до 4-х баллов, после 11 утра в городе ожидаются уже 3-балльные пробки.

Крупные пробки наблюдаются Невском и Лиговском проспектах, набережной Кутузова, Садовой улице, улице Куйбышева, набережной Обводного канала и Заневском проспекте.

Машины также стоят на Светлановском, Гражданском и Непокоренных проспектах, Воскресенской набережной, на Загородном проспекте и на набережной Фонтанки.

Красные участки также имеются на КАДе, на Колтушском шоссе, на Шоссейной улице, в Пушкине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что днем в Петербурге столбики термометров покажут +2…+4 градуса. Ветер северо-западный, северный подует со скоростью 7-12 метров в секунду.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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