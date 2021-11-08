В понедельник в Петербурге пройдут дожди с мокрым снегом

В понедельник, 8 ноября, в Петербурге ожидаются снег и дожди. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием северной периферии циклона, и в регион начнут активно поступать холодные арктические воздушные массы. Погода будет облачная, пройдут дожди, переходящие в мокрый снег, ожидается сильный и порывистый ветер», — сообщил синоптик.

Днем столбики термометров покажут +2…+4 градуса. Ветер северо-западный, северный подует со скоростью 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст..

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