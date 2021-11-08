Пьяные посиделки на Ленсовета закончились ножевым ранением

Пьяные посиделки на Ленсовета закончились ножевым ранением
Обстоятельства происшествия выясняются. Фото: pixabay

В Московском районе Петербурга мужчина получил ножевое ранение.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 7 ноября. В полицию поступило сообщение о том, что в квартире 57 дома 55 по улице Ленсовета знакомый Евгений ударил потерпевшего в спину ножом и убежал.

По предварительной информации, находившийся в гостях в квартире 57 дома 55 по улице Ленсовета знакомый во время внезапной ссоры, возникшей после совестного распития спиртных напитков, ножом ударил в грудь хозяина квартиры и с места скрылся.

Пострадавший с проникающим колото-резанным ранением левой половины грудной клетки, левосторонним гемопневторокасом, в тяжелом состоянии госпитализирован. Подозреваемый разыскивается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске в ванной нашли труп жителя Дагестана с ножевым.

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