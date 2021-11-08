«Тревожная кнопка» спугнула вооруженного грабителя банка на Лиговском

В Центральном районе Петербурга мужчина решил ограбить банк, но испугался кнопки тревожной сигнализации. Теперь его разыскивают.

Инцидент случился 6 ноября в банке «Викинг», располагающемся на Лиговском проспекте, 43/45. Вечером в отделение полиции обратилась кассир финансового учреждения с заявлением о том, что неизвестный в медмаске вошел в помещение банка, где под угрозой предмета, похожего на пистолет, потребовал деньги, но после нажатия «тревожной кнопки» скрылся.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, сотрудники называли приметы преступника: восточный тип лица, глаза узкие, рост 170-175 см, одет в черную куртку, серая шапка. Видеонаблюдение с места происшествия изъято.

По факту разбоя возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывший работник ограбил магазин разливного пива на Богатырском проспекте.