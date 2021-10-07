Бывший работник ограбил магазин разливного пива на Богатырском

Бывший работник ограбил магазин разливного пива на Богатырском
Магазин ограбил бывший сотрудник. Фото: google.maps

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в ограблении магазина разливного пива в Приморском районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в 23 часа полицию вызвал продавец магазина разливного пива «Пинта», на Богатырском проспекте, 54/3. Со слов заявителя, бывший сотрудник пришел в магазин с ножом и перцовым баллончиком, и забрал из кассы 17,5 тысячи рублей.

Прибывшие к месту полицейские выяснили, что к преступлению причастен 31-летний бывший работник этого магазина. Его задержали на Смоленской улице и доставили в отдел.

Похищенные деньги изъяли. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца с темным прошлым задержали за разбойное нападение на булочную.

богатырский проспект магазин новости СПб ограбление


 

Новости партнеров
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
В Петербурге вступили в силу новые правила о вакцинации 80% сотрудников 
В Петербурге вступили в силу новые правила о вакцинации 80% сотрудников 
Выходные в Петербурге унесли жизни трех знаменитых горожан
Выходные в Петербурге унесли жизни трех знаменитых горожан
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бывший работник ограбил магазин разливного пива на Богатырском
В России изменились правила выезда детей за границу
Петербуржца с темным прошлым задержали за разбойное нападение на булочную
В четверг в Петербурге будет тепло и солнечно
На заводе «Балтика» из-за сбоя в банки разлили воду, а не пиво
Спасатели почти час тушили хозпостройку в поселке Рябово
Дельта-штамм стал виновником новой волны коронавируса в России
В Финляндии призвали русскоязычных привиться от коронавируса