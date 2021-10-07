Бывший работник ограбил магазин разливного пива на Богатырском

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в ограблении магазина разливного пива в Приморском районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в 23 часа полицию вызвал продавец магазина разливного пива «Пинта», на Богатырском проспекте, 54/3. Со слов заявителя, бывший сотрудник пришел в магазин с ножом и перцовым баллончиком, и забрал из кассы 17,5 тысячи рублей.

Прибывшие к месту полицейские выяснили, что к преступлению причастен 31-летний бывший работник этого магазина. Его задержали на Смоленской улице и доставили в отдел.

Похищенные деньги изъяли. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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