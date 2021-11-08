В Петербурге зафиксировано 2597 новых случаев коронавируса

В Петербурге зафиксировано 2597 новых случаев коронавируса
Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 2597 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в понедельник, 8 ноября.

В России за сутки зафиксировано 39 400 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 1 190 летальных исходов. При этом 25 582 человека смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает вторую строчку по суточному приросту в России. На первом – Москва, на третьем — Московская область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

ковид коронавирус статистика


 

Новости партнеров
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Кому можно привиться
Кому можно привиться "Спутником Лайт" и почему его переквалифицировали?
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр "Буфф" теперь без QR-кода: главное в Петербурге 3 ноября
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге зафиксировано 2597 новых случаев коронавируса
Пострадал еще один сотрудник съемочной группы фильма «Ржавчина» с Болдуином
В России за сутки коронавирус подхватили более 39 тысяч человек
Жителей Петербурга предупредили о гололедице во вторник
На «Госуслугах» произошел сбой после информации о проблемах с QR-кодами
В Ленобласти во вторник ожидается гололедица и мокрый снег
Мошенники развели ученых из НИИ Менделеева и Первого меда на 5,5 миллионов
Пенсионер в Петербурге перевел мошенникам 1 млн рублей