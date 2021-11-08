В пяти регионах России продлили режим нерабочих дней

В пяти регионах России продлили режим нерабочих дней
Остаточные явления коронавируса остаются у переболевших надолго Фото: unsplash

В Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях продлили режим нерабочих дней с 8 ноября. Такое решение принято из-за эпидемиологической обстановки.

Таким образом планируется стабилизировать ситуацию в условиях пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, предоставленные региональными администрациями.

Напомним, нерабочие дни в стране ввели с 30 октября по 7 ноября. Властям регионов было предоставлено право продлевать их по своему усмотрению.

Первым регионом, где было решено продлить режим нерабочих дней еще на неделю — по 14 ноября, стала Новгородская область. Этот же регион досрочно ушел на «длинные выходные» — с 25 октября.

С начала пандемии в Новгородской области выявлено 52 655 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело 45 974 человека, зафиксировано 545 летальных исходов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мурашко заверил, что в регионах решили проблему с нехваткой «Спутника Лайт».

коронавирус нерабочие дни Новгородская область


 

Новости партнеров
Как подготовиться к вакцинации: что нельзя есть и пить до и после прививки
Как подготовиться к вакцинации: что нельзя есть и пить до и после прививки
Александр Дрозденко: нерабочие дни в Ленобласти продлевать не будут
Александр Дрозденко: нерабочие дни в Ленобласти продлевать не будут
В Калининском районе Петербурга загорелся университет
В Калининском районе Петербурга загорелся университет
Кому можно привиться
Кому можно привиться "Спутником Лайт" и почему его переквалифицировали?
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бывший министр энергетики России Сергей Шматко после заражения COVID
В пяти регионах России продлили режим нерабочих дней
В Петербурге зафиксировано 2597 новых случаев коронавируса
Пострадал еще один сотрудник съемочной группы фильма «Ржавчина» с Болдуином
В России за сутки коронавирус подхватили более 39 тысяч человек
Жителей Петербурга предупредили о гололедице во вторник
На «Госуслугах» произошел сбой после информации о проблемах с QR-кодами
В Ленобласти во вторник ожидается гололедица и мокрый снег