В пяти регионах России продлили режим нерабочих дней

В Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях продлили режим нерабочих дней с 8 ноября. Такое решение принято из-за эпидемиологической обстановки.

Таким образом планируется стабилизировать ситуацию в условиях пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, предоставленные региональными администрациями.

Напомним, нерабочие дни в стране ввели с 30 октября по 7 ноября. Властям регионов было предоставлено право продлевать их по своему усмотрению.

Первым регионом, где было решено продлить режим нерабочих дней еще на неделю — по 14 ноября, стала Новгородская область. Этот же регион досрочно ушел на «длинные выходные» — с 25 октября.

С начала пандемии в Новгородской области выявлено 52 655 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело 45 974 человека, зафиксировано 545 летальных исходов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мурашко заверил, что в регионах решили проблему с нехваткой «Спутника Лайт».