Школа № 434 в Сестрорецке открылась после семилетней реконструкции

Сестрорецкая школа №434 снова открыла свои двери для учеников после завершения масштабной реконструкции. Учебное заведение является одним из старейших в Петербурге.

Школа на улице Мосина в Сестрорецке была построена в 1905 году, а полномасштабная реконструкция началась только в середине 2000-х. В здании провели капитальный ремонт, также появился новый корпус высотой в три этажа для учеников начальных классов. Постройки соединили крытым переходом.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», с началом учебного года детей и учителей обновленной школы поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он вручил учебному заведению сертификат на 4,5 млн рублей для приобретения дополнительного оборудования.

Реконструкция шла 7 лет из-за того, что подрядчики не раз нарушали сроки. В итоге пришлось заключать договоры с другими организациями. В обновленной школе смогут учиться почти 300 детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реконструкция школы №434 завершилась 22 сентября.