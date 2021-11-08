Ozon построит под Петербургом крупный склад за 7 млрд рублей

Маркетплейс Ozon намерен открыть в поселке Бугры Всеволожского района складской комплекс, площадь которого достигнет 135 тысяч кв. метров.

Как сообщает «Коммерсант», крупный склад для Ozon в Ленобласти построит краснодарская PST-Development. Это будет одна из крупнейших сделок на региональных рынках за всю их историю. По оценкам экспертов, сумма инвестиций в проект составит 6,7-7 млрд рублей.

Торговая площадка приняла решение построить склад в связи с бурным развитием интернет-торговли, объем которой резко вырос в период пандемии. Новая площадка позволит снизить сроки доставки заказов на одном из крупнейших региональных рынков страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что идея строительства небоскребов по японской модели в Петербурге вызвала споры экспертов.