Песков: сокращение сроков действия QR-кодов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение сроков действия QR-кодов для переболевших и привитых от ковида не обсуждается и не обсуждалось.

«Нет, на этот счет ничего не обсуждается и не обсуждалось», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли вариант сокращения срока действия QR-кодов.

Он отметил, что ситуация с QR-кодами о вакцинации, которая наблюдалась утром 8 ноября, связана с техническим сбоем на сайте госуслуг.

«Мы знаем, что там действительно связано с техническими работами», — сказал Песков.

Ранее Минцифры и Минздрав заявили, что срок действия QR-кодов остается прежним.

Некоторые пользователи портала Госуслуг утром 8 ноября заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. В ведомствах сообщили, что это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сертификат был рассчитан на уханьский штамм коронавируса, который на данный момент считается одним из самых неагрессивных.