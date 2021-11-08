Похитителей петербуржца отправили в колонию строгого режима

Суд вынес приговор по делу о похищении, грабеже и вымогательстве. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Суд вынес приговор по делу о похищении, грабеже и вымогательстве. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге суд признал троих мужчин виновными в похищении человека, вымогательстве и грабеже. Преступников отправили в колонию строгого режима.

Об этом сообщает петербургское ГСУ СК. Троих мужчин осудили по п.п. «а,в, з» ч.2 ст. 126, п.п. «а,г,» ч.2 ст. 161, п. «а,в,г» ч.2 163 УК РФ (похищение человека, грабеж, вымогательство).

Преступление произошло в июле 2019 года на Выборгском шоссе. Как выяснило следствие, злоумышленники представились правоохранителями, под угрозой пистолета затолкали потерпевшего в автомобиль и увезли в кафе. Там петербуржца избили и потребовали вернуть долг в 275 тысяч рублей. Кроме того, мужчине угрожали сексуальным насилием, которое преступники хотели записать на видео и опубликовать в интернет. Потерпевший согласился на их требования, после чего его отпустили, забрав 44 тысячи рублей.

Одного из обвиняемых отправили в ИК строгого режима на шесть лет, остальных на пять с половиной лет.

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