Новый кампус СПбГУ затопило во время дождей

Новый кампус СПбГУ затопило во время дождей
Затопления произошли в новом кампусе "Михайловская дача". Фото: Смольный

Общежитие высшей школы менеджмента СПбГУ не справилось с количеством осадков. Затопления произошли в новом кампусе «Михайловская дача», который открыли два месяца назад.

Студенты рассказали об этом в паблике «Лупа и Пупа» в социальной сети «ВКонтакте». Во время дождей затопления произошли в шестом корпусе общежития. Водой наполнились коридоры, а потолочные плиты начали размокать и крошиться.

Студенты боролись с последствиями потопа своими силами все выходные. Молодые люди всю ночь вычерпывали воду ведрами.

Диспетчеру позвонили 6 ноября, но там сказали, что ничем помочь не могут и посоветовали дождаться окончания дождя. Представители администрации пообещали разобраться с проблемой в понедельник.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник в Петербурге пройдут дожди с мокрым снегом.

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