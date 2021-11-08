Врачи предупредили жителей Петербурга об опасности парагриппа

В большинстве случаев парагрипп протекает в легкой форме, а пациент выздоравливает без специального лечения. Фото: pixabay

В большинстве случаев парагрипп протекает в легкой форме, а пациент выздоравливает без специального лечения. Фото: pixabay

В Роспотребнадзоре петербуржцам напомнили, что кроме привычного вируса гриппа в городе распространяются и другие возбудители ОРВИ, в том числе вирус парагриппа.

Как сообщили в городском управлении Роспотребнадзора, парагрипп проявляется такими симптомами, как повышение температуры, ломота в теле, слабость, кашель, насморк, заложенность носа, боль в горле и в области груди, а также затрудненное дыхание.

Отличием парагриппа от других инфекций является острый ларингит, при котором воспаляется гортань, голос становится осиплым и появляется сухой кашель. Также из-за вируса могут развиваться поражения дыхательных путей.

В большинстве случаев парагрипп протекает в легкой форме, а пациент выздоравливает без специального лечения. Однако люди с ослабленным иммунитетом подвержены риску развития осложнений: в первую очередь пневмонии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что симптомы COVID все больше стали напоминать ОРВИ и грипп.