Врачи предупредили жителей Петербурга об опасности парагриппа

Врачи предупредили жителей Петербурга об опасности парагриппа
В большинстве случаев парагрипп протекает в легкой форме, а пациент выздоравливает без специального лечения. Фото: pixabay

В Роспотребнадзоре петербуржцам напомнили, что кроме привычного вируса гриппа в городе распространяются и другие возбудители ОРВИ, в том числе вирус парагриппа.

Как сообщили в городском управлении Роспотребнадзора, парагрипп проявляется такими симптомами, как повышение температуры, ломота в теле, слабость, кашель, насморк, заложенность носа, боль в горле и в области груди, а также затрудненное дыхание.

Отличием парагриппа от других инфекций является острый ларингит, при котором воспаляется гортань, голос становится осиплым и появляется сухой кашель. Также из-за вируса могут развиваться поражения дыхательных путей.

В большинстве случаев парагрипп протекает в легкой форме, а пациент выздоравливает без специального лечения. Однако люди с ослабленным иммунитетом подвержены риску развития осложнений: в первую очередь пневмонии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что симптомы COVID все больше стали напоминать ОРВИ и грипп.

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