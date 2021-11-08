ОМОН осмотрел найденную в подвале Сестрорецка гранату

ОМОН осмотрел найденную в подвале Сестрорецка гранату
В Сестрорецке осмотрели подозрительный предмет. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области

В подвале жилого дома в Курортном районе Петербурга нашли подозрительный предмет. На месте работали сотрудники ОМОН.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, инцидент произошел сегодня днем в доме 2 по улице 1 Мая в Сестрорецке. Работники коммунальной службы осматривали подвальное помещение и нашли предмет, похожий на боеприпас.

К месту происшествия прибыла дежурная группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии. Взрывотехники осмотрели предмет и установили, что это учебная граната РГД-5 без запала, которая не представляет опасности. Предмет изъяли, вскоре его утилизируют.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчина подорвался на снаряде времен ВОВ.

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