На пересечении Гражданского и Луначарского не смогли разъехаться две легковушки

На пересечении Гражданского и Луначарского не смогли разъехаться две легковушки
Дорожный инцидент случился вечером 9 ноября на пересечении проспектов Гражданского и Луначарского. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился вечером 9 ноября на пересечении проспектов Гражданского и Луначарского.

«На пересечении Гражданского и Луначарского встретились Лада и Ауди», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось фото с места происшествия. Информации о пострадавших не поступало.

«Приора передо мной ехала на зелёный, ауди выскочил на поворот резко», — комментируют пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ДТП на трассе «Кола» произошло в 18:50, когда на дороге столкнулись два грузовых и два легковых автомобиля. Осколки машин раскидало по всей проезжей части.

авария дтп калининский район


 

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