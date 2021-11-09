В Германии заявили о необходимости срочного запуска «Северного потока — 2»

В Германии заявили о необходимости срочного запуска &#171;Северного потока — 2&#187;
В Германии высказались за срочный запуск "Северного потока — 2". Фото: Pixabay

Немецкие потребители газа ощущают острую необходимость в запуске трубопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии «Левые» Клаус Эрнст, возглавлявший комитет по экономике и энергетике.

«То, что «Северный поток — 2″ сейчас фактически завершен, и осталось только получить одобрение Федерального сетевого агентства — это является огромным прогрессом. Очевидно, что теперь газ, который необходим Германии, смогут поставлять в ФРГ по разумным ценам», — приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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