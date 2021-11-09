В Невском районе женщина нашла труп соседа по коммуналке

В Невском районе женщина нашла труп соседа по коммуналке
В Невском районе в коммунальной квартире нашли мертвое тело. Фото: "Яндекс панорамы"
В Невском районе Петербурга произошло убийство. По подозрению задержаны мужчина и женщина.
Как стало известно Gazeta.SPb, 8 ноября, около 18 часов, по номеру «112» обратилась 56-летняя женщина. Она рассказала, что обнаружила труп соседа по коммунальной квартире по улице Антонова-Овсеенко дом 3. Тело мужчины было в крови. Наблюдались явные признаки насильственной смерти.
По прибытии на место случившегося, правоохранители нашли тело 48-летнего петербуржца со множественными колото-резаными ранениями в области груди, шеи, спины. Были изъяты два ножа.
Через несколько часов, в том же доме, «по горячим следам» были задержаны двое мужчин. В преступлении заподозрили
33-летнюю женщину и 31-летнего мужчину.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчину подозревают в убийстве и отчленении части тела соседки по даче
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