В Тосненском районе пенсионер сбил 15-летнюю девочку

В Тосненском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в больнице оказалась девятиклассница.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 8 ноября, утром, на 4 километре автомобильной дороги «подъезд к г.Клопино» 72-летний пенсионер за рулем «Опеля» сбил 15-летнюю девочку. Наезд на несовершеннолетнюю был совершен в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Подросток переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства.

Врачи скорой помощи диагностировали у девушки закрытую черепно-мозговую травму. В состоянии средней степени тяжести пострадавшую отправили в больницу.

Началась проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчину сбил автомобиль на «зебре» на улице Трефолева