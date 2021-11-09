Петербуржцы за неделю подали более 300 заявок на оформление парковочных разрешений

Жители Петербурга подали 327 заявок, направленных на получение парковочного разрешения в зоне платной парковки. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Жители Петербурга подали 327 заявок, направленных на получение парковочного разрешения в зоне платной парковки. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В период с 1 по 7 ноября жители Северной столицы подали 327 заявок, направленных на получение парковочного разрешения в зоне платной парковки.

Как сообщает Комитет по транспорту, проходит около трех-четырех дней прежде, чем заявителям объявляют решение по обращению. При этом, время обработки заявок составляет десять рабочих дней.

Напомним, что новая зона платной парковки начнёт действовать с 1 декабря этого года. Это коснется 71 улицу Центрального района Петербурга.

В настоящий момент стартует финальный этап подготовки к открытию парковки. Уже происходит установка паркоматов. При этом нанесли разметку, продолжают размещать дорожные знаки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти 8 тысяч автомобилей эвакуировали в Петербурге в октябре за неправильную парковку.