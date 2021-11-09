Петербуржцы за неделю подали более 300 заявок на оформление парковочных разрешений

Петербуржцы за неделю подали более 300 заявок на оформление парковочных разрешений
Жители Петербурга подали 327 заявок, направленных на получение парковочного разрешения в зоне платной парковки. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В период с 1 по 7 ноября жители Северной столицы подали 327 заявок, направленных на получение парковочного разрешения в зоне платной парковки.

Как сообщает Комитет по транспорту, проходит около трех-четырех дней прежде, чем заявителям объявляют решение по обращению. При этом, время обработки заявок составляет десять рабочих дней.

Напомним, что новая зона платной парковки начнёт действовать с 1 декабря этого года. Это коснется 71 улицу Центрального района Петербурга.

В настоящий момент стартует финальный этап подготовки к открытию парковки. Уже происходит установка паркоматов. При этом нанесли разметку, продолжают размещать дорожные знаки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти 8 тысяч автомобилей эвакуировали в Петербурге в октябре за неправильную парковку.

Городской комитет по транспорту новости СПб платная парковка


 

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