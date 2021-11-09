После смерти росгвардейца в Петербурге возбуждено уголовное дело

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело. Фото: Главное Следственное управление СК РФ по Петербургу

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело. Фото: Главное Следственное управление СК РФ по Петербургу

В Петербурге возбуждено уголовное дело после того, как злоумышленник посягнул на жизнь полицейского.

Как сообщает Главное Следственное управление СК РФ по Петербургу 9 ноября дело завели по ст. 317 УК РФ. «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

По информации следствия, у дома на Пулковском шоссе сотрудники ГУ МВД совместно с Росгвардией проводили операцию по задержанию телефонных мошенников.

Так, пытаясь скрыться, один из злоумышленников специально сбил оперуполномоченного СОБР «Гранит» ГУ Росгвардии. Оперативник скончался на месте случившегося от полученных травм. Отмечается, что 38-летний преступник был за рулем микроавтобуса «Фиат Дукато».

Вскоре подозреваемого удалось задержать. Его «взяли» на кольцевой автомобильной дороге. В данный момент решается вопрос об его аресте и предъявлении ему обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

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