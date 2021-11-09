В Выборгском района произошла стрельба

В Петербурге разыскивают мужчину, причастного к стрельбе из травматического пистолета во дворе дома в Выборгском районе.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 8 ноября в полицию поступило сообщение, что около 19:30 во дворе дома 132 по проспекту Энгельса слышатся громкие хлопки.

На место происшествия прибыла полиция. Выяснилось, что мужчина во дворе дома несколько раз выстрелил из травматического оружия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка получила нож в грудь от соседки по дому на Белы Куна.