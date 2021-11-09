В Хельсинки отказались от мяса и одноразовой посуды на городских мероприятиях

Власти столицы Финляндии решили следовать новым популярным веяниям и отказаться от пластика на мероприятиях.

Так, в Хельсинки отказались от мяса и пластика. О том, что события в городе будут проходить с соблюдением актуальных экологических принципов, стало известно из сообщения пресс-службы туристического сайта Visit Finland.

На всех тех мероприятиях, которые проводит Администрация города, можно будет получить только сезонные овощи и выловленную «с соблюдением этических принципов» рыбу. Кроме того, на фруктах, чае и кофе должен быть знак Fairtrade. Это означает «справедливую торговлю». Такая метка полагается только социально ответственным производителям.

Помимо этого, больше не увидеть одноразовую посуду или воду в бутылках. Жидкости начнут предлагать лишь в кувшинах или графинах.

А для того, чтобы снизать количество излишних пищевых отходов, горожан просят заранее уведомлять о своем визите на мероприятие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы скупили билеты на рейсы в Эстонию, Финляндию и Беларусь.