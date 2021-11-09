В Хельсинки отказались от мяса и одноразовой посуды на городских мероприятиях

В Хельсинки отказались от мяса и одноразовой посуды на городских мероприятиях
Администрация города представила решение в духе актуальных веяний времени. Фото: pixabay.com

Власти столицы Финляндии решили следовать новым популярным веяниям и отказаться от пластика на мероприятиях.

Так, в Хельсинки отказались от мяса и пластика. О том, что события в городе будут проходить с соблюдением актуальных экологических принципов, стало известно из сообщения пресс-службы туристического сайта Visit Finland.

На всех тех мероприятиях, которые проводит Администрация города, можно будет получить только сезонные овощи и выловленную «с соблюдением этических принципов» рыбу. Кроме того, на фруктах, чае и кофе должен быть знак Fairtrade. Это означает «справедливую торговлю». Такая метка полагается только социально ответственным производителям.

Помимо этого, больше не увидеть одноразовую посуду или воду в бутылках. Жидкости начнут предлагать лишь в кувшинах или графинах.

А для того, чтобы снизать количество излишних пищевых отходов, горожан просят заранее уведомлять о своем визите на мероприятие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы скупили билеты на рейсы в Эстонию, Финляндию и Беларусь.

мясо пластиковая посуда финляндия хельсинки


 

Новости партнеров
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Петербургским пенсионерам будут выдавать QR-коды в пунктах вакцинации
Петербургским пенсионерам будут выдавать QR-коды в пунктах вакцинации
Кому можно привиться
Кому можно привиться "Спутником Лайт" и почему его переквалифицировали?
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр
Локдаун еще на неделю, продление ареста Хованского, театр "Буфф" теперь без QR-кода: главное в Петербурге 3 ноября
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Хельсинки отказались от мяса и одноразовой посуды на городских мероприятиях
В Роспотребнадзоре рассказали, какие продукты помогают укрепить иммунитет осенью
В Петербурге в среду ожидается дождь с мокрым снегом
Петербуржец, который укусил полицейского, получил два года условно
Бастрыкин возобновил дело о нарушении требований сохранения памятника ...
В Ленобласти еще 392 человека заболели коронавирусом
ФНС ответила на сообщения об ошибках при начислении транспортного налога
После смерти росгвардейца в Петербурге возбуждено уголовное дело