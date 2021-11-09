Петербуржец, который укусил полицейского, получил два года условно

Кировский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя, укусившего полицейского за палец.

Инцидент произошел 30 августа на станции метро «Проспект Ветеранов». Нарушителя задержали за мелкое хулиганство. Как установил суд, он укусил полицейского за палец левой кисти в области пястно-фалангового сустава.

«Зная, что перед ним находится полицейский взвода №2 роты 1 отдельного батальона полиции вышеуказанного отдела Б., имея умысел на применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей по выявлению и пресечению административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.20.1 КоАП РФ, совершенного Будочевым, укусил потерпевшего за тыльную поверхность 1 пальца левой кисти», — сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что укусивший росгвардейца житель Петербурга проведет 2,5 года в колонии. Мужчину хотели доставить в отдел для составления протокола о появлении в общественном месте в пьяном виде.