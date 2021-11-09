В Москве пропал сын бизнесмена Хасбулатова, открывшего в СССР первый McDonald’s

В Москве пропал сын бизнесмена Хасбулатова, открывшего в СССР первый McDonald&#8217;s
Полиция начала поиски мужчины. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Тимур Хасбулатов, сын бизнесмена Хамзата Хасбулатова, открывшего первый McDonald’s в СССР, пропал в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

Об этом стало известно в понедельник, 8 ноября. Вечером в отделение полиции обратилась мать 39-летнего Тимура. Она рассказала, что сын проживает совместно с женой и ребенком на Комсомольском проспекте. После ссоры с супругой он ушел и не вернулся. Последний раз мужчина выходил на связь 30 сентября, сообщил ТАСС.

По данному факту проводится проверка. Также известно, что Хасбулатов ранее уже уходил из дома, в поисках помогли правоохранители.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о поисках в Петербурге больше месяца искали 17-летнюю девушку. Согласно данным отрада «Лиза Алерт», к настоящему моменту горожанку нашли.

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