В Ленобласти в среду ожидается снег и гололедица

В среду, 10 ноября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью на западе местами выпадут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Днем в большинстве районов выпадет небольшой мокрый снег, начиная с западных районов, переходящий в дождь. На востоке местами возможны налипание мокрого снега и слабый гололед.

Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, утром и днем местами порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут -4…+1 градусов, на востоке местами похолодает до -7 градусов, днём температура воздуха будет на уровне +2…+7 градусов, на востоке около 0 градусов. На дорогах ночью будет гололедица.

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