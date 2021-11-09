Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 500 «квадратов», слышны хлопки

Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 500 &#171;квадратов&#187;, слышны хлопки
Пожар на складе в Шушарах. Фото: Вконтакте/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Спасатели тушат по повышенному рангу складское здание в Пушкинском районе. Площадь возгорания увеличилась в три раза, из постройки раздаются хлопки.

Пожар случился сегодня, 9 ноября, по адресу Ленсоветовская дорога, 353. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 13:40, меньше, чем за час площадь возгорания на складе увеличилась со 150 до 500 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Пожар на складе в Шушарах. Фото: Вконтакте/»ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», в горящем здании раздаются хлопки. Сотрудники МЧС до сих пор точно не знают, что находится внутри. Предположительно: хозяйственные товары и холодильник с рыбой.

На данный момент ранг пожара — номер 2. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к пожару на Ленсоветовской дороге оперативно прибыли 40 спасателей на 11 единицах спецтехники.

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