Подозреваемый в расчленении человека предстанет перед судом в Бокситогорском районе

Подозреваемый в расчленении человека предстанет перед судом в Бокситогорском районе
По уголовному делу следователями проведен значительный комплекс мероприятий. Фото: СУ СК РФ

В Бокситогорском районе Ленобласти мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве местного жителя.

Об этом стало известно во вторник, 9 ноября. Следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины 1981 года рождения, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по 47-му региону.

По данным следствия, в январе 2021 года обвиняемый ударил тупым твердым предметом по голове потерпевшего, от чего тот скончался. После подозреваемый спрятал тело в гараже, а в начале июля он вывез останки в лес, сжег их и закопал.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном жестоком убийстве. Сын расчленил тело матери и закопал останки у кладбища в Сертолово.

Бокситогорский район ГСУ СК РФ по Ленобласти убийство


 

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