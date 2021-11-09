Трамваи встали из-за ДТП на пересечении Маршала Говорова и Возрождения

Трамваи встали из-за ДТП на перекрестке улиц Маршала Говорова и Возрождения.

Дорожный инцидент случился во вторник, 9 ноября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля. На кадрах видно, что машины столкнулись на рельсах, из-за чего проезд общественному транспорту оказался заблокирован.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двух человек госпитализировали после жесткого ДТП на проспекте Просвещения. К месту дорожного инцидента прибыли четыре машины дорожной полиции, две кареты скорой помощи и одна машина МЧС. По словам очевидцев, в больницу увезли пожилого мужчину и молодую женщину.