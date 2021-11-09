В Кудрово откроют первый в Ленобласти современный фуд-холл

В Ленинградской области появится первое крупное гастропространство «Вилка», которое будет включать в себя 17-18 ресторанных концепций.

Современный фуд-холл появится в Кудрово на Ленинградской улице, 1. Его площадь составит 1,8 тысячи квадратных метров. Открытие запланировано на февраль 2022 года.

Созданием гастропространства займется предпринимательница Виктория Окунь — дочь совладельца строительной компании «Отделстрой». Об этом пишет «Коммерсант».

Реализация проекта потребует вложений в размере 100 млн рублей. «Вилка» станет первым гастромаркетом в Ленобласти.

Средний чек в пространстве будет высоким — порядка 550 рублей, поэтому участники рынка считают, что посетителей там будет немного. Однако стоит отметить, что население Кудрово составляет по меньшей мере 100 тысяч человек, которые, как считает Окунь, заинтересованы в качественной еде и досуге.

На площадке хотят проводить концерты и мастер-классы. Также здесь будут показывать трансляции спортивных мероприятий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гастрономическое пространство «Горожане» откроют в Петербурге в 2022 году.