Гастрономическое пространство «Горожане» откроют в Петербурге в 2022 году

Гастрономическое пространство &#171;Горожане&#187; откроют в Петербурге в 2022 году
Гастрономическое пространство "Горожане" откроют в Петербурге в 2022 году. Фото: Instagram "gorozhane.spb"

Весной 2022 года в Северной столице планируют открыть масштабное гастрономическое пространство «Горожане». Располагаться оно будет в Большом Гостином дворе и займет целых два этажа. Об этом сообщает «Бумага», которая поговорила с идеологом «Горожан» Артемом Балаевым.

В 2022 году петербуржцев ожидает еще одно новшество — гастрономическое пространство в Большом Гостином дворе. Гастрономический кластер разместят на Ломоносовской линии, между Садовой и Думской улицами. Площадь пространства превысит 1,8 тысячи квадратных метров. Пространство займет два этажа, на которых разместятся 18 киосков с едой, винный магазин и барная стойка. Проектом занимается компания «Сити Дзэн».

«Нас интересуют все проекты, связанные с активизмом. Так что мы планируем на базе «Горожан» сделать экскурсионный хаб — информационную точку, где можно будет узнать, какие есть экскурсии и интересные проекты в этой области», — заявил Артем Балаев.

«Горожане» не планируется как только гастрономическое общественное пространство. Главная цель проекта, по словам идеолога, — это формирование сообществ и взаимодействие с разными горожанами. На окнах кластера по Ломоносовской линии Гостиного двора уже есть портреты Льва Голицына, Ильи Репина и других известных людей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Доме архитекторов открылась выставка японского бюро Nikken Sekkei, которая посвящена проектам, связанным с развитием транспортных узлов в городах-миллионниках.

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