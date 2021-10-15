Гастрономическое пространство «Горожане» откроют в Петербурге в 2022 году

Весной 2022 года в Северной столице планируют открыть масштабное гастрономическое пространство «Горожане». Располагаться оно будет в Большом Гостином дворе и займет целых два этажа. Об этом сообщает «Бумага», которая поговорила с идеологом «Горожан» Артемом Балаевым.

В 2022 году петербуржцев ожидает еще одно новшество — гастрономическое пространство в Большом Гостином дворе. Гастрономический кластер разместят на Ломоносовской линии, между Садовой и Думской улицами. Площадь пространства превысит 1,8 тысячи квадратных метров. Пространство займет два этажа, на которых разместятся 18 киосков с едой, винный магазин и барная стойка. Проектом занимается компания «Сити Дзэн».

«Нас интересуют все проекты, связанные с активизмом. Так что мы планируем на базе «Горожан» сделать экскурсионный хаб — информационную точку, где можно будет узнать, какие есть экскурсии и интересные проекты в этой области», — заявил Артем Балаев.

«Горожане» не планируется как только гастрономическое общественное пространство. Главная цель проекта, по словам идеолога, — это формирование сообществ и взаимодействие с разными горожанами. На окнах кластера по Ломоносовской линии Гостиного двора уже есть портреты Льва Голицына, Ильи Репина и других известных людей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Доме архитекторов открылась выставка японского бюро Nikken Sekkei, которая посвящена проектам, связанным с развитием транспортных узлов в городах-миллионниках.