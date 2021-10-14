Петербуржцам показали проект будущего пространства на Охтинском мысе

В Доме архитекторов открылась выставка японского архитектурного бюро Nikken Sekkei. Выставка посвящена проектам, связанным с развитием транспортных узлов в городах-миллионниках. В Петербурге японская компания больше известна победой в архитектурном конкурсе «Газпром нефти» по благоустройству участка Охтинского мыса. Учитывая интерес горожан, петербуржцам представили и проект будущего городского пространства.

Инновационный комплекс будет состоять из двух невысоких зданий, соединенных переходом на крыше. На нем разместится смотровая площадка, откуда гости и местные жители смогут любоваться видом на достопримечательности Петербурга. В комплексе, наряду с офисными помещениями, откроют кафе и рестораны, выставочные и спортивные пространства. Еще в здании планируется развернуть зимний сад и даже городской огород. Отдельного внимания заслуживает парк с выходом на набережную Невы.

«Я думаю, это один из тех редких проектов, когда корпорация не защищается от людей забором и охраной, а, наоборот, полностью открывается городу. Посмотрите на него: комплекс практически обнимает Петербург», — рассказал исполнительный директор компании Фади Джабри.

Уважая обычаи и традиции

При разработке концепции авторы учитывали и ограничения — необходимо сохранить от застройки участки, охраняемые государством. В январе этого года президент Владимир Путин поручил исполнительным органам власти России и Петербурга вместе с ПАО «Газпром» рассмотреть необходимость создания здесь историко-археологического музея. Администрация Петербурга уже неоднократно заявляла о достигнутых договоренностях: на территории комплекса на Охте будет организована постоянно действующая экспозиция, посвященная истории Охтинского мыса. Консультации по этому вопросу будут продолжаться до декабря: под руководством Министерства культуры ученые, музейные руководители и представители бизнеса обсуждают детали. Председатель совета директоров Nikken Sekkei Камэй Тадао рассказал, что к этому решению все подошли очень ответственно. Выделенные границы памятных зон будут остеклены и освещены, продумывается организация «исторических троп».

Главное — чтобы было удобно петербуржцам

Японская компания известна комплексным подходом к эргономике места. Администрация города разделяет подход западных архитекторов: «Транспортный узел будет подготовлен, исходя из той плановой нагрузки, которую потянет за собой объект. Соответственно, скорректируются и планы развития магистралей», — заявил вице-губернатор Николай Линченко. Планируется, что ежедневно посещать комплекс на Охтинском мысу будут до тысячи петербуржцев и гостей города.