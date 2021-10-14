Петербуржцам показали проект будущего пространства на Охтинском мысе

Петербуржцам показали проект будущего пространства на Охтинском мысе
Инновационный комплекс будет состоять из двух невысоких зданий, соединенных переходом на крыше. Проект Nikken Sekkei

В Доме архитекторов открылась выставка японского архитектурного бюро Nikken Sekkei. Выставка посвящена проектам, связанным с развитием транспортных узлов в городах-миллионниках. В Петербурге японская компания больше известна победой в архитектурном конкурсе «Газпром нефти» по благоустройству участка Охтинского мыса. Учитывая интерес горожан, петербуржцам представили и проект будущего городского пространства.

Инновационный комплекс будет состоять из двух невысоких зданий, соединенных переходом на крыше. На нем разместится смотровая площадка, откуда гости и местные жители смогут любоваться видом на достопримечательности Петербурга. В комплексе, наряду с офисными помещениями, откроют кафе и рестораны, выставочные и спортивные пространства. Еще в здании планируется развернуть зимний сад и даже городской огород. Отдельного внимания заслуживает парк с выходом на набережную Невы.

«Я думаю, это один из тех редких проектов, когда корпорация не защищается от людей забором и охраной, а, наоборот, полностью открывается городу. Посмотрите на него: комплекс практически обнимает Петербург», — рассказал исполнительный директор компании Фади Джабри.

Инновационный комплекс будет состоять из двух невысоких зданий, соединенных переходом на крыше. Проект Nikken Sekkei

Уважая обычаи и традиции

При разработке концепции авторы учитывали и ограничения — необходимо сохранить от застройки участки, охраняемые государством. В январе этого года президент Владимир Путин поручил исполнительным органам власти России и Петербурга вместе с ПАО «Газпром» рассмотреть необходимость создания здесь историко-археологического музея. Администрация Петербурга уже неоднократно заявляла о достигнутых договоренностях: на территории комплекса на Охте будет организована постоянно действующая экспозиция, посвященная истории Охтинского мыса. Консультации по этому вопросу будут продолжаться до декабря: под руководством Министерства культуры ученые, музейные руководители и представители бизнеса обсуждают детали. Председатель совета директоров Nikken Sekkei Камэй Тадао рассказал, что к этому решению все подошли очень ответственно. Выделенные границы памятных зон будут остеклены и освещены, продумывается организация «исторических троп».

Главное — чтобы было удобно петербуржцам

Японская компания известна комплексным подходом к эргономике места. Администрация города разделяет подход западных архитекторов: «Транспортный узел будет подготовлен, исходя из той плановой нагрузки, которую потянет за собой объект. Соответственно, скорректируются и планы развития магистралей», — заявил вице-губернатор Николай Линченко. Планируется, что ежедневно посещать комплекс на Охтинском мысу будут до тысячи петербуржцев и гостей города.

Nikken Sekkei выставка Дом архитекторов охтинский мыс


 

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