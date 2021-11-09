Бумажный сертификат о вакцинации с 16 ноября начнут выдавать в МФЦ

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что со следующего вторника, 16 ноября, россияне смогут получить бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 в многофункциональных центрах.

Глава правительства поручил Минцифры до конца недели предусмотреть все технические возможности, чтобы избежать трудностей с выдачей бумажных сертификатов о прививках. Об этом он заявил в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По словам Мишустина, сертификат выдается всем, кто прошел вакцинацию. Он автоматически появляется в личном кабинете на портале госуслуг. Те, кто не зарегистрирован на госуслугах, с 16 ноября смогут получить документ в МФЦ в бумажном виде.

Также премьер утвердил постановление о выдаче бумажных сертификатов. Возможность получить их будет не только у тех, кто привился, но и у тех, кто имеет медотвод или уже переболел.

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