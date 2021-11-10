Twitter запустил подписку на платную подписку в США и Новой Зеландии

Twitter запустил подписку на платную подписку в США и Новой Зеландии
Обладатели Twitter Blue смогут раньше всех получать доступ к тестовым функциям. Фото: pixabay

Социальная сеть Twitter объявила о запуске платной подписки для пользователей из Соединенных Штатов и Новой Зеландии.

Об этом Twitter сообщила своем блоге. Платная подписка под названием Twitter Blue стала доступна американским и новозеландским пользователям. Она работает на платформах iOS, Android и в интернете.

Подписка сделает возможным быстро и без рекламы просматривать посты ряда СМИ в Twitter. Пользователи смогут настроить панель навигации под свои предпочтения, изменить внешний вид иконки приложения и оформление своих аккаунтов.

Также с платной подпиской пользователи смогут редактировать посты в течение 60 секунд после публикации и перед тем, как твит появится в ленте. Кроме того, обладатели Twitter Blue смогут раньше всех получать доступ к тестовым функциям.

Стоимость такой подписки составит $2,99, или 4,49 новозеландских доллара.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Instagram запустит платные подписки на эксклюзивы блогеров.

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