Центр Гамалеи создаст лекарство из антител от для больных COVID-19

Центр приступит к клиническим испытаниям лекарства для больных ковидом уже в январе следующего года. Фото: pexels

Центр приступит к клиническим испытаниям лекарства для больных ковидом уже в январе следующего года. Фото: pexels

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что специалисты центра занимаются разработкой лекарства на основе антител для лечения коронавируса.

«Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем», — заявил глава центра Гамалеи в беседе с РИА Новости.

По словам Гинцбурга, центр приступит к клиническим испытаниям лекарства для больных ковидом уже в январе следующего года. Результаты исследований станут известны в течение трех-четырех месяцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач-иммунолог назвал способ, который может повысить количество антител при вакцинации. Чтобы повысить уровень антител в организме после вакцинации, можно привиться не на 21-й день, а на 28 после введения первого компонента.