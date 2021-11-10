На утро среды на дорогах Петербурга встречаются аварии

На утро среды на дорогах Петербурга встречаются аварии
На утро среды на дорогах Петербурга встречаются аварии. Фото: "Яндекс.Карты"

В середине недели дороги Петербурга относительно свободны от пробок и ограничений движения, но на улицах в связи с гололедицей встречаются аварии.

С утра в Северной столице на дорогах нет плотных пробок. Загруженность остается на уровне 3 баллов и поднимается только в 9 и часов до 4, после чего снова возвращается в зеленую зону.

По данным «Яндекс.Пробок», вереницы из машин, которая бы затормаживала привычное движение на улицах и проспектах города, встречается в случае ДТП. Красные участки при этом встречаются, но они расформированы по всему городу. Так, на Заневском проспекте произошла авария, из-за которой все же образовалась длинная очередь из автомобилей. Также несколько ДТП зафиксировано на КАД.

Ограничено движение на Столичной улице, улице Белы Куна, Тележной улице, Минюшенской улице, на 1-ом Елагином мосту, Кирилловской улице, 10-ой Советской, Мытнинской улице.

Обнаружен затор на Каменоостровском проспекте, стоит Пироговская набережная.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 11 ноября ограничат движение транспорта на Крестовском острове вокруг стадиона «Санкт-Петербург» из-за матча «Россия-Кипр».

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