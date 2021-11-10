Роспотребнадзор рассказал, как избежать обмана в автосалоне

В автосалонах можно наткнуться на обман и навязывание услуг. Фото: Pixabay

В автосалонах можно наткнуться на обман и навязывание услуг. Фото: Pixabay

К покупке автомобиля стоит подойти с умом, иначе можно натолкнуться на ложь и навязывание дополнительных товаров и услуг.

В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать обмана во время покупки автомобиля в автосалонах. Для начала нужно хорошо изучить информацию о компании, которую можно найти в интернете. Большую роль играет, уполномочен ли автосалон официальным дилером на продажу машин той или иной марки.

Проанализируйте данные, размещенные на сайте. Оцените объем дополнительной информации, которая должна включать в себя телефоны продавца, адрес, образцы типовых договоров, информацию о гарантии, стоимости автомобилей.

Будьте осторожны, когда вас уверяют, что продадут автомобиль по цене ниже рыночной. Если покупаете поддержанную машину, то удостоверьтесь, что с ее историей все в порядке.

В договоре обязательно должны быть указаны сроки поставки автомобиля, размер аванса, порядок его возврата и подробное описание модификации модели.

Перед тем, как уехать на новеньком автомобили, внимательно осмотрите его, а также сверьте номера двигателя, шасси и номера кузова, VIN с договорными условиями, проверка комплектности, контроль уровня технических жидкостей.

Что касается навязывания дополнительных товаров и услуг, то он запрещено законом. Это значит, что вы можете требовать возмещения убытков в том случае, если компания повела себя нагло.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что почти 8 тысяч автомобилей эвакуировали в Петербурге в октябре за неправильную парковку.